Ціна Cow Patty Bingo (MOO)
Поточна ціна Cow Patty Bingo (MOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.50K USD. Ціна MOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cow Patty Bingo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.42 USD
- зміна ціни Cow Patty Bingo протягом дня — -3.79%
- циркуляційна пропозиція – 899.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cow Patty Bingo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cow Patty Bingo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cow Patty Bingo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cow Patty Bingo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.79%
|30 днів
|$ 0
|-32.83%
|60 днів
|$ 0
|-98.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cow Patty Bingo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.79%
+3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.
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