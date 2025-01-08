Сьогоднішня ціна Cow Patty Bingo (MOO)

Поточна ціна Cow Patty Bingo (MOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.50K USD. Ціна MOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cow Patty Bingo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.42 USD

- зміна ціни Cow Patty Bingo протягом дня — -3.79%

- циркуляційна пропозиція – 899.47M USD

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