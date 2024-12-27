Ціна Covesting (COV)
Поточна ціна Covesting (COV) сьогодні становить 0.03499954 USD з ринковою капіталізацією $ 655.39K USD. Ціна COV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Covesting:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.89 USD
- зміна ціни Covesting протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 18.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Covesting до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Covesting до USD становила $ +0.0179294103.
За останні 60 днів зміна ціни Covesting до USD становила $ +0.0244577240.
За останні 90 днів зміна ціни Covesting до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0179294103
|+51.23%
|60 днів
|$ +0.0244577240
|+69.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Covesting: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+17.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.
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