Сьогоднішня ціна Covesting (COV)

Поточна ціна Covesting (COV) сьогодні становить 0.03499954 USD з ринковою капіталізацією $ 655.39K USD. Ціна COV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Covesting:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.89 USD

- зміна ціни Covesting протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 18.73M USD

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