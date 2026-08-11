Сьогоднішня ціна Covenant

Поточна ціна Covenant (CVNT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CVNT до USD становить $ 0 за CVNT.

Covenant наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50 356, з циркуляційною пропозицією у 900,18M CVNT. Протягом останніх 24 годин CVNT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CVNT змінився на -0,08% за останню годину та на -18,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Covenant (CVNT)

Ринкова капіталізація $ 50,36K$ 50,36K $ 50,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,34K$ 53,34K $ 53,34K Циркуляційне постачання 900,18M 900,18M 900,18M Загальна пропозиція 999 992 439,230318 999 992 439,230318 999 992 439,230318

Поточна ринкова капіталізація Covenant — $ 50,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CVNT — 900,18M, зі загальною пропозицією 999992439.230318. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,34K.