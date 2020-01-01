Токеноміка Cove Quant (COVE) Дізнайтеся ключову інформацію про Cove Quant (COVE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cove Quant (COVE) Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market. Офіційний вебсайт: http://www.covequant.com Whitepaper: https://the-cove-quant.gitbook.io/the-cove-quant Купити COVE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cove Quant (COVE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cove Quant (COVE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,57K $ 11,57K $ 11,57K Загальна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Циркуляційна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,57K $ 11,57K $ 11,57K Історичний максимум: $ 0,00362715 $ 0,00362715 $ 0,00362715 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cove Quant (COVE)

Токеноміка Cove Quant (COVE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cove Quant (COVE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COVE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COVE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COVE, досліджуйте ціну токена COVE в реальному часі!

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