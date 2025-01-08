Сьогоднішня ціна Cove Quant (COVE)

Поточна ціна Cove Quant (COVE) сьогодні становить 0.00105292 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна COVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cove Quant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.34K USD

- зміна ціни Cove Quant протягом дня — -2.45%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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