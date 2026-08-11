Сьогоднішня ціна Covalent X Token

Поточна ціна Covalent X Token (CXT) сьогодні становить $ 0,00245824, зі зміною 3,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CXT до USD становить $ 0,00245824 за CXT.

Covalent X Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 374 884, з циркуляційною пропозицією у 967,15M CXT. Протягом останніх 24 годин CXT торгувався між $ 0,00239459 (мінімум) та $ 0,00259421 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,262856, тоді як історичний мінімум — $ 0,00219711.

У короткостроковій динаміці CXT змінився на +0,31% за останню годину та на -3,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 120,58K.

Ринкова інформація щодо Covalent X Token (CXT)

Ринкова капіталізація $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Обсяг (за 24 год) $ 120,58K$ 120,58K $ 120,58K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Циркуляційне постачання 967,15M 967,15M 967,15M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Covalent X Token — $ 2,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 120,58K. Циркуляційна пропозиція CXT — 967,15M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,46M.