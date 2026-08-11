Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Covalent X Token сьогодні становить 0,00245824 USD. Ринкова капіталізація CXT становить 2 374 884 USD. Відстежуйте оновлення цін CXT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Covalent X Token сьогодні становить 0,00245824 USD. Ринкова капіталізація CXT становить 2 374 884 USD. Відстежуйте оновлення цін CXT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CXT

Інформація про ціну CXT

Що таке CXT

Whitepaper CXT

Офіційний вебсайт CXT

Токеноміка CXT

Прогноз ціни CXT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Covalent X Token

Ціна Covalent X Token (CXT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CXT до USD:

$0,00245821
$0,00245821$0,00245821
-3,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Covalent X Token (CXT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:00:31 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Covalent X Token

Поточна ціна Covalent X Token (CXT) сьогодні становить $ 0,00245824, зі зміною 3,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CXT до USD становить $ 0,00245824 за CXT.

Covalent X Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 374 884, з циркуляційною пропозицією у 967,15M CXT. Протягом останніх 24 годин CXT торгувався між $ 0,00239459 (мінімум) та $ 0,00259421 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,262856, тоді як історичний мінімум — $ 0,00219711.

У короткостроковій динаміці CXT змінився на +0,31% за останню годину та на -3,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 120,58K.

Ринкова інформація щодо Covalent X Token (CXT)

$ 2,37M
$ 2,37M$ 2,37M

$ 120,58K
$ 120,58K$ 120,58K

$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M

967,15M
967,15M 967,15M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Covalent X Token — $ 2,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 120,58K. Циркуляційна пропозиція CXT — 967,15M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,46M.

Історія ціни Covalent X Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00239459
$ 0,00239459$ 0,00239459
Мін. за 24 год
$ 0,00259421
$ 0,00259421$ 0,00259421
Макс. за 24 год

$ 0,00239459
$ 0,00239459$ 0,00239459

$ 0,00259421
$ 0,00259421$ 0,00259421

$ 0,262856
$ 0,262856$ 0,262856

$ 0,00219711
$ 0,00219711$ 0,00219711

+0,31%

-3,82%

-3,72%

-3,72%

Історія ціни Covalent X Token (CXT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Covalent X Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Covalent X Token до USD становила $ -0,0009435361.
За останні 60 днів зміна ціни Covalent X Token до USD становила $ -0,0012238736.
За останні 90 днів зміна ціни Covalent X Token до USD становила $ -0,0000000010314804046.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,82%
30 днів$ -0,0009435361-38,38%
60 днів$ -0,0012238736-49,78%
90 днів$ -0,0000000010314804046-0,00%

Прогноз ціни Covalent X Token

Прогноз ціни Covalent X Token (CXT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CXT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Covalent X Token (CXT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Covalent X Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Covalent X Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CXT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Covalent X Token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Covalent X Token (CXT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemData Availability

Про Covalent X Token

Яка зараз ринкова ціна CXT?

Зараз його вартість становить ₴0.1083327833322716160000, що відображає зміну ціни на -3.82% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Covalent X Token на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, CXT демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для CXT?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- CXT. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Covalent X Token?

Він торгувався в діапазоні від ₴0.1055277758232004560000 до ₴0.1143248787133934640000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність CXT на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре CXT інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Covalent X Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:00:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Covalent X Token (CXT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Covalent X Token

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

$0,4226
$0,4226$0,4226

+322,60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,53120
$0,53120$0,53120

+962,40%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01642
$0,01642$0,01642

+31,04%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17687
$0,17687$0,17687

-12,39%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,3224
$3,3224$3,3224

+84,46%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,53120
$0,53120$0,53120

+962,40%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00875
$0,00875$0,00875

+46,07%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,026217
$0,026217$0,026217

+75,98%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,3224
$3,3224$3,3224

+84,46%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002142
$0,002142$0,002142

+20,47%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?