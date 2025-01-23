Ціна CouponBay (CUP)
Поточна ціна CouponBay (CUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CouponBay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.23 USD
- зміна ціни CouponBay протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CUP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CUP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CouponBay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CouponBay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CouponBay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CouponBay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ 0
|-11.59%
|60 днів
|$ 0
|-20.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CouponBay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+0.08%
+2.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CouponBay aims to solve the inconvenience of used coupon transactions (exposure of personal information, direct contact between users, fraud damage) and contribute to the development of a healthy coupon trading(second-handed) market.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CUP до AUD
A$--
|1 CUP до GBP
￡--
|1 CUP до EUR
€--
|1 CUP до USD
$--
|1 CUP до MYR
RM--
|1 CUP до TRY
₺--
|1 CUP до JPY
¥--
|1 CUP до RUB
₽--
|1 CUP до INR
₹--
|1 CUP до IDR
Rp--
|1 CUP до PHP
₱--
|1 CUP до EGP
￡E.--
|1 CUP до BRL
R$--
|1 CUP до CAD
C$--
|1 CUP до BDT
৳--
|1 CUP до NGN
₦--
|1 CUP до UAH
₴--
|1 CUP до VES
Bs--
|1 CUP до PKR
Rs--
|1 CUP до KZT
₸--
|1 CUP до THB
฿--
|1 CUP до TWD
NT$--
|1 CUP до CHF
Fr--
|1 CUP до HKD
HK$--
|1 CUP до MAD
.د.م--