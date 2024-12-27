Сьогоднішня ціна Counterparty (XCP)

Поточна ціна Counterparty (XCP) сьогодні становить 9.31 USD з ринковою капіталізацією $ 24.13M USD. Ціна XCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Counterparty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.28K USD

- зміна ціни Counterparty протягом дня — +43.98%

- циркуляційна пропозиція – 2.59M USD

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