Ціна Counterfire Economic Coin (CEC)
Поточна ціна Counterfire Economic Coin (CEC) сьогодні становить 0.01182649 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Counterfire Economic Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 663.30K USD
- зміна ціни Counterfire Economic Coin протягом дня — +1.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Counterfire Economic Coin до USD становила $ +0.00015009.
За останні 30 днів зміна ціни Counterfire Economic Coin до USD становила $ +0.0056202283.
За останні 60 днів зміна ціни Counterfire Economic Coin до USD становила $ -0.0032408686.
За останні 90 днів зміна ціни Counterfire Economic Coin до USD становила $ +0.001562286855972743.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015009
|+1.29%
|30 днів
|$ +0.0056202283
|+47.52%
|60 днів
|$ -0.0032408686
|-27.40%
|90 днів
|$ +0.001562286855972743
|+15.22%
Останній аналіз цін Counterfire Economic Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+1.29%
-3.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Anime-style mobile game featuring both MOBA and battle royale. Counter Fire is a unique mobile anime MOBA game that incorporates elements of Battle Royale and leverages blockchain technology. Developed by CEBG Studio, our team comprises more than 30 seasoned game creators with leading experiences from Giant Interactive, Shanda Group, Lilith Games, and NetEase. Our objective is to attract the next billion players by offering a free-to-play-to-earn casual gaming experience through Counter Fire. Our game prioritizes accessibility, playability, sociability, and scalability, all supported by our ecosystem token, $CEC.
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