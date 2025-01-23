Ціна CounosX (CCXX)
Поточна ціна CounosX (CCXX) сьогодні становить 0.119842 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCXX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CounosX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.37K USD
- зміна ціни CounosX протягом дня — -1.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CounosX до USD становила $ -0.0019570150688593.
За останні 30 днів зміна ціни CounosX до USD становила $ -0.0016861050.
За останні 60 днів зміна ціни CounosX до USD становила $ -0.0024272798.
За останні 90 днів зміна ціни CounosX до USD становила $ +0.00397545673755006.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0019570150688593
|-1.60%
|30 днів
|$ -0.0016861050
|-1.40%
|60 днів
|$ -0.0024272798
|-2.02%
|90 днів
|$ +0.00397545673755006
|+3.43%
Останній аналіз цін CounosX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-1.60%
-1.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CounosX has it's own Blockchain and will supply about 21 million coins, until now about 18,400,000 coins mined.
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