Сьогоднішня ціна CounosX (CCXX)

Поточна ціна CounosX (CCXX) сьогодні становить 0.119842 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCXX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CounosX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.37K USD

- зміна ціни CounosX протягом дня — -1.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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