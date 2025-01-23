Ціна Could Be The Move (CBTM)
Поточна ціна Could Be The Move (CBTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Could Be The Move:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.32 USD
- зміна ціни Could Be The Move протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Could Be The Move до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Could Be The Move до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Could Be The Move до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Could Be The Move до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ 0
|+36.70%
|60 днів
|$ 0
|-83.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Could Be The Move: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+0.32%
+24.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is about building an ecosystem on Solana around trading tools integrations on various platforms, NFT minting & staking with rewards, gamification and launchpad integration.
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