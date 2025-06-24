Сьогоднішня ціна could (COULD)

Поточна ціна could (COULD) сьогодні становить 0,00003941 USD з ринковою капіталізацією $ 39,22K USD. Ціна COULD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності could:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни could протягом дня — +3,95%

- циркуляційна пропозиція – 995,26M USD

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