Ціна CougarSwap (CGS)
Поточна ціна CougarSwap (CGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CougarSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.94 USD
- зміна ціни CougarSwap протягом дня — +12.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CougarSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CougarSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CougarSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CougarSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.10%
|30 днів
|$ 0
|-22.69%
|60 днів
|$ 0
|-5.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CougarSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
+12.10%
-9.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A part of the Cougar ecosystem - The futuristic generation Yield Farming strategies built on Cronos network features at the highest stability and security level.
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