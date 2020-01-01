Токеноміка COTI AI Agents (COAI) Дізнайтеся ключову інформацію про COTI AI Agents (COAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація COTI AI Agents (COAI) COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Офіційний вебсайт: https://cotiagents.ai/ Whitepaper: https://cotiagents.gitbook.io Купити COAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни COTI AI Agents (COAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена COTI AI Agents (COAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 176,19K $ 176,19K $ 176,19K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 622,00M $ 622,00M $ 622,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 283,27K $ 283,27K $ 283,27K Історичний максимум: $ 0,01080825 $ 0,01080825 $ 0,01080825 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00028327 $ 0,00028327 $ 0,00028327 Дізнайтеся більше про ціну COTI AI Agents (COAI)

Токеноміка COTI AI Agents (COAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки COTI AI Agents (COAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COAI, досліджуйте ціну токена COAI в реальному часі!

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