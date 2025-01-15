Сьогоднішня ціна COTI AI Agents (COAI)

Поточна ціна COTI AI Agents (COAI) сьогодні становить 0.00562884 USD з ринковою капіталізацією $ 3.50M USD. Ціна COAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COTI AI Agents:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.78K USD

- зміна ціни COTI AI Agents протягом дня — -16.51%

- циркуляційна пропозиція – 622.00M USD

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