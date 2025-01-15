Ціна COTI AI Agents (COAI)
Поточна ціна COTI AI Agents (COAI) сьогодні становить 0.00562884 USD з ринковою капіталізацією $ 3.50M USD. Ціна COAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COTI AI Agents:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.78K USD
- зміна ціни COTI AI Agents протягом дня — -16.51%
- циркуляційна пропозиція – 622.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COTI AI Agents до USD становила $ -0.001113432609006166.
За останні 30 днів зміна ціни COTI AI Agents до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COTI AI Agents до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COTI AI Agents до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001113432609006166
|-16.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COTI AI Agents: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.49%
-16.51%
-31.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities
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