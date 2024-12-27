Сьогоднішня ціна Cost Hot Dog (COST)

Поточна ціна Cost Hot Dog (COST) сьогодні становить 0.00192901 USD з ринковою капіталізацією $ 1.83M USD. Ціна COST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cost Hot Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.39K USD

- зміна ціни Cost Hot Dog протягом дня — -2.40%

- циркуляційна пропозиція – 949.39M USD

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