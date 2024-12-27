Ціна Cost Hot Dog (COST)
Поточна ціна Cost Hot Dog (COST) сьогодні становить 0.00192901 USD з ринковою капіталізацією $ 1.83M USD. Ціна COST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cost Hot Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.39K USD
- зміна ціни Cost Hot Dog протягом дня — -2.40%
- циркуляційна пропозиція – 949.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cost Hot Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cost Hot Dog до USD становила $ -0.0012240164.
За останні 60 днів зміна ціни Cost Hot Dog до USD становила $ -0.0013387288.
За останні 90 днів зміна ціни Cost Hot Dog до USD становила $ -0.002335955985732748.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.40%
|30 днів
|$ -0.0012240164
|-63.45%
|60 днів
|$ -0.0013387288
|-69.39%
|90 днів
|$ -0.002335955985732748
|-54.77%
Останній аналіз цін Cost Hot Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-2.40%
-1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$COST the greatest fight against inflation.
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|1 COST до AUD
A$0.0031057061
|1 COST до GBP
￡0.0015239179
|1 COST до EUR
€0.0018518496
|1 COST до USD
$0.00192901
|1 COST до MYR
RM0.0086226747
|1 COST до TRY
₺0.0679783124
|1 COST до JPY
¥0.304397778
|1 COST до RUB
₽0.2006556202
|1 COST до INR
₹0.1650075154
|1 COST до IDR
Rp31.1130601603
|1 COST до PHP
₱0.1122298018
|1 COST до EGP
￡E.0.0981287387
|1 COST до BRL
R$0.0119019917
|1 COST до CAD
C$0.0027777744
|1 COST до BDT
৳0.230130893
|1 COST до NGN
₦2.9860688998
|1 COST до UAH
₴0.0807483586
|1 COST до VES
Bs0.09837951
|1 COST до PKR
Rs0.5361297493
|1 COST до KZT
₸0.9979347433
|1 COST до THB
฿0.0657406608
|1 COST до TWD
NT$0.0633679785
|1 COST до CHF
Fr0.001736109
|1 COST до HKD
HK$0.0149691176
|1 COST до MAD
.د.م0.0194058406