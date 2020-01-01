Токеноміка Cosplay Token (COT) Дізнайтеся ключову інформацію про Cosplay Token (COT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cosplay Token (COT) Cure WorldCosplay is the world’s largest Cosplay platform, supporting 12 languages, more than 720,000 members from 180 countries and 6.5 million (and counting!) images. The Cosplay Token (COT) will be used as a payment currency within the Cure WorldCosplay ecosystem, helping cosplayers without access to online payment methods be tipped for their content. The real value is created in the Cure Protocol - players will also be able to create and distribute their own personalised coin with COT, bringing power back to cosplayers and enabling them to monetize themselves easily among many other benefits. Офіційний вебсайт: https://cot.curecos.com/ Купити COT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cosplay Token (COT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cosplay Token (COT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 937,75M $ 937,75M $ 937,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,38M $ 2,38M $ 2,38M Історичний максимум: $ 0,357248 $ 0,357248 $ 0,357248 Історичний мінімум: $ 0,00226494 $ 0,00226494 $ 0,00226494 Поточна ціна: $ 0,00239328 $ 0,00239328 $ 0,00239328 Дізнайтеся більше про ціну Cosplay Token (COT)

Токеноміка Cosplay Token (COT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cosplay Token (COT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COT, досліджуйте ціну токена COT в реальному часі!

Прогноз ціни COT Хочете знати, куди рухається COT? Наша сторінка прогнозу ціни COT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена COT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!