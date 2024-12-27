Ціна Cosplay Token (COT)
Поточна ціна Cosplay Token (COT) сьогодні становить 0.01484071 USD з ринковою капіталізацією $ 14.07M USD. Ціна COT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cosplay Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.66K USD
- зміна ціни Cosplay Token протягом дня — -0.47%
- циркуляційна пропозиція – 937.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cosplay Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cosplay Token до USD становила $ +0.0304596460.
За останні 60 днів зміна ціни Cosplay Token до USD становила $ +0.0246044858.
За останні 90 днів зміна ціни Cosplay Token до USD становила $ +0.007045471799862117.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.47%
|30 днів
|$ +0.0304596460
|+205.24%
|60 днів
|$ +0.0246044858
|+165.79%
|90 днів
|$ +0.007045471799862117
|+90.38%
Останній аналіз цін Cosplay Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-0.47%
+9.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cure WorldCosplay is the world’s largest Cosplay platform, supporting 12 languages, more than 720,000 members from 180 countries and 6.5 million (and counting!) images. The Cosplay Token (COT) will be used as a payment currency within the Cure WorldCosplay ecosystem, helping cosplayers without access to online payment methods be tipped for their content. The real value is created in the Cure Protocol - players will also be able to create and distribute their own personalised coin with COT, bringing power back to cosplayers and enabling them to monetize themselves easily among many other benefits.
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