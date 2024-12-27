Сьогоднішня ціна Cosplay Token (COT)

Поточна ціна Cosplay Token (COT) сьогодні становить 0.01484071 USD з ринковою капіталізацією $ 14.07M USD. Ціна COT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cosplay Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.66K USD

- зміна ціни Cosplay Token протягом дня — -0.47%

- циркуляційна пропозиція – 937.75M USD

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