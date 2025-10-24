Інформація щодо ціни Cosmo (COSMO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,27%

Актуальна ціна Cosmo (COSMO) становить --. За останні 24 години COSMO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COSMO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COSMO змінився на 0,00% за останню годину, +0,04% за 24 години та на -6,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cosmo (COSMO)

Ринкова капіталізація $ 47,53K$ 47,53K $ 47,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,53K$ 47,53K $ 47,53K Циркуляційне постачання 905,20M 905,20M 905,20M Загальна пропозиція 905 204 147,8626863 905 204 147,8626863 905 204 147,8626863

Поточна ринкова капіталізація Cosmo — $ 47,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COSMO — 905,20M, зі загальною пропозицією 905204147.8626863. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,53K.