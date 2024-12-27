Ціна Cosmic Universe Magick (MAGICK)
Поточна ціна Cosmic Universe Magick (MAGICK) сьогодні становить 0.00615065 USD з ринковою капіталізацією $ 392.98K USD. Ціна MAGICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cosmic Universe Magick:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD
- зміна ціни Cosmic Universe Magick протягом дня — -0.46%
- циркуляційна пропозиція – 63.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cosmic Universe Magick до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cosmic Universe Magick до USD становила $ -0.0027544591.
За останні 60 днів зміна ціни Cosmic Universe Magick до USD становила $ -0.0011852616.
За останні 90 днів зміна ціни Cosmic Universe Magick до USD становила $ -0.001823173329956106.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.46%
|30 днів
|$ -0.0027544591
|-44.78%
|60 днів
|$ -0.0011852616
|-19.27%
|90 днів
|$ -0.001823173329956106
|-22.86%
Останній аналіз цін Cosmic Universe Magick: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.89%
-0.46%
-0.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.
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₺0.216748906
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¥0.97057257
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