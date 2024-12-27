Сьогоднішня ціна Cosmic Universe Magick (MAGICK)

Поточна ціна Cosmic Universe Magick (MAGICK) сьогодні становить 0.00615065 USD з ринковою капіталізацією $ 392.98K USD. Ціна MAGICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cosmic Universe Magick:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD

- зміна ціни Cosmic Universe Magick протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 63.89M USD

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