Сьогоднішня ціна COSMIC on Base ($COSMIC)

Поточна ціна COSMIC on Base ($COSMIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $COSMIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COSMIC on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.54 USD

- зміна ціни COSMIC on Base протягом дня — -7.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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