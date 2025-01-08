Ціна COSMIC on Base ($COSMIC)
Поточна ціна COSMIC on Base ($COSMIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $COSMIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COSMIC on Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.54 USD
- зміна ціни COSMIC on Base протягом дня — -7.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COSMIC on Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COSMIC on Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COSMIC on Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COSMIC on Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.98%
|30 днів
|$ 0
|-16.23%
|60 днів
|$ 0
|+5.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COSMIC on Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-7.98%
+0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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