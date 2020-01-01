Токеноміка Cosmic FOMO (COSMIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Cosmic FOMO (COSMIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cosmic FOMO (COSMIC) In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers. Офіційний вебсайт: https://cosmicfomo.com/ Whitepaper: https://docs.cosmicfomo.com/ Купити COSMIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cosmic FOMO (COSMIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cosmic FOMO (COSMIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,82K $ 1,82K $ 1,82K Загальна пропозиція: $ 940,00K $ 940,00K $ 940,00K Циркуляційна пропозиція: $ 158,76K $ 158,76K $ 158,76K FDV (повністю розведена вартість): $ 10,78K $ 10,78K $ 10,78K Історичний максимум: $ 4,21 $ 4,21 $ 4,21 Історичний мінімум: $ 0,01087592 $ 0,01087592 $ 0,01087592 Поточна ціна: $ 0,01146368 $ 0,01146368 $ 0,01146368 Дізнайтеся більше про ціну Cosmic FOMO (COSMIC)

Токеноміка Cosmic FOMO (COSMIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cosmic FOMO (COSMIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COSMIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COSMIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COSMIC, досліджуйте ціну токена COSMIC в реальному часі!

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