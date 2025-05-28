Ціна Cosmic FOMO (COSMIC)
Поточна ціна Cosmic FOMO (COSMIC) сьогодні становить 0,01096876 USD з ринковою капіталізацією $ 1,74K USD. Ціна COSMIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cosmic FOMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cosmic FOMO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 158,76K USD
Отримуйте оновлення цін COSMIC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COSMIC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cosmic FOMO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cosmic FOMO до USD становила $ -0,0010242266.
За останні 60 днів зміна ціни Cosmic FOMO до USD становила $ -0,0021940031.
За останні 90 днів зміна ціни Cosmic FOMO до USD становила $ -0,00474258279925755.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0010242266
|-9,33%
|60 днів
|$ -0,0021940031
|-20,00%
|90 днів
|$ -0,00474258279925755
|-30,18%
Останній аналіз цін Cosmic FOMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0,13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COSMIC до VND
₫281,24997516
|1 COSMIC до AUD
A$0,017001578
|1 COSMIC до GBP
￡0,0081168824
|1 COSMIC до EUR
€0,0096525088
|1 COSMIC до USD
$0,01096876
|1 COSMIC до MYR
RM0,0463978548
|1 COSMIC до TRY
₺0,4276719524
|1 COSMIC до JPY
¥1,5824630052
|1 COSMIC до RUB
₽0,88024299
|1 COSMIC до INR
₹0,9360739784
|1 COSMIC до IDR
Rp179,8157089344
|1 COSMIC до KRW
₩15,0876390676
|1 COSMIC до PHP
₱0,6092049304
|1 COSMIC до EGP
￡E.0,546244248
|1 COSMIC до BRL
R$0,0618638064
|1 COSMIC до CAD
C$0,0150272012
|1 COSMIC до BDT
৳1,3390662208
|1 COSMIC до NGN
₦17,3830714728
|1 COSMIC до UAH
₴0,4571779168
|1 COSMIC до VES
Bs1,03106344
|1 COSMIC до PKR
Rs3,0889125036
|1 COSMIC до KZT
₸5,5848538416
|1 COSMIC до THB
฿0,359775328
|1 COSMIC до TWD
NT$0,3291724876
|1 COSMIC до AED
د.إ0,0402553492
|1 COSMIC до CHF
Fr0,0089943832
|1 COSMIC до HKD
HK$0,0858853908
|1 COSMIC до MAD
.د.م0,1012416548
|1 COSMIC до MXN
$0,21114863