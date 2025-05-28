Сьогоднішня ціна Cosmic FOMO (COSMIC)

Поточна ціна Cosmic FOMO (COSMIC) сьогодні становить 0,01096876 USD з ринковою капіталізацією $ 1,74K USD. Ціна COSMIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cosmic FOMO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cosmic FOMO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 158,76K USD

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