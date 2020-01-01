Токеноміка Cosmic Champs (COSG) Дізнайтеся ключову інформацію про Cosmic Champs (COSG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cosmic Champs (COSG) Cosmic Gold (COSG) is the governance token for Cosmic Champs which is a 3D, P2E, real-time strategy game on the Algorand blockchain. Travel around the cosmic universe to battle friends — or enemies — in real-time and earn tokens and NFTs. COSG is also used as a secondary P2E token and can be staked to earn rewards. Офіційний вебсайт: https://www.cosmicchamps.com/ Whitepaper: https://cosmicchamps.com/whitepaper Купити COSG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cosmic Champs (COSG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cosmic Champs (COSG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 270,00M $ 270,00M $ 270,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 113,61K $ 113,61K $ 113,61K Історичний максимум: $ 0,12641 $ 0,12641 $ 0,12641 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00042081 $ 0,00042081 $ 0,00042081 Дізнайтеся більше про ціну Cosmic Champs (COSG)

Токеноміка Cosmic Champs (COSG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cosmic Champs (COSG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COSG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COSG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COSG, досліджуйте ціну токена COSG в реальному часі!

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