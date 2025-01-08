Ціна Cosmic Champs (COSG)
Поточна ціна Cosmic Champs (COSG) сьогодні становить 0.00272696 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cosmic Champs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.44 USD
- зміна ціни Cosmic Champs протягом дня — -8.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін COSG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COSG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cosmic Champs до USD становила $ -0.000261259415484337.
За останні 30 днів зміна ціни Cosmic Champs до USD становила $ -0.0010319951.
За останні 60 днів зміна ціни Cosmic Champs до USD становила $ +0.0009267360.
За останні 90 днів зміна ціни Cosmic Champs до USD становила $ +0.001081182103176775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000261259415484337
|-8.74%
|30 днів
|$ -0.0010319951
|-37.84%
|60 днів
|$ +0.0009267360
|+33.98%
|90 днів
|$ +0.001081182103176775
|+65.69%
Останній аналіз цін Cosmic Champs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-8.74%
-8.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cosmic Gold (COSG) is the governance token for Cosmic Champs which is a 3D, P2E, real-time strategy game on the Algorand blockchain. Travel around the cosmic universe to battle friends — or enemies — in real-time and earn tokens and NFTs. COSG is also used as a secondary P2E token and can be staked to earn rewards.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COSG до AUD
A$0.004363136
|1 COSG до GBP
￡0.002181568
|1 COSG до EUR
€0.0026178816
|1 COSG до USD
$0.00272696
|1 COSG до MYR
RM0.0122440504
|1 COSG до TRY
₺0.0963434968
|1 COSG до JPY
¥0.4311869152
|1 COSG до RUB
₽0.29246646
|1 COSG до INR
₹0.2340277072
|1 COSG до IDR
Rp43.9832196488
|1 COSG до PHP
₱0.1591999248
|1 COSG до EGP
￡E.0.1380932544
|1 COSG до BRL
R$0.016634456
|1 COSG до CAD
C$0.0038995528
|1 COSG до BDT
৳0.332143728
|1 COSG до NGN
₦4.2147621064
|1 COSG до UAH
₴0.1160048784
|1 COSG до VES
Bs0.14452888
|1 COSG до PKR
Rs0.7642578096
|1 COSG до KZT
₸1.4497337448
|1 COSG до THB
฿0.0942437376
|1 COSG до TWD
NT$0.0895260968
|1 COSG до CHF
Fr0.002454264
|1 COSG до HKD
HK$0.0211884792
|1 COSG до MAD
.د.م0.0274332176