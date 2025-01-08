Сьогоднішня ціна Cosmic Champs (COSG)

Поточна ціна Cosmic Champs (COSG) сьогодні становить 0.00272696 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COSG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cosmic Champs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.44 USD

- зміна ціни Cosmic Champs протягом дня — -8.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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