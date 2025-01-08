Ціна CoShi Inu (COSHI)
Поточна ціна CoShi Inu (COSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoShi Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38K USD
- зміна ціни CoShi Inu протягом дня — -7.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoShi Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CoShi Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoShi Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoShi Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.03%
|30 днів
|$ 0
|-14.38%
|60 днів
|$ 0
|+19.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoShi Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.02%
-7.03%
+1.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CoShi Inu is an Ethereum based MEME token. Inspired by Shiba Inu & Doge.
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