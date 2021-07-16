Токеноміка Cosanta (COSA) Дізнайтеся ключову інформацію про Cosanta (COSA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cosanta (COSA) What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Офіційний вебсайт: https://cosanta.net/ Whitepaper: https://cosanta.net/en#about Купити COSA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cosanta (COSA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cosanta (COSA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,25M $ 1,25M $ 1,25M Загальна пропозиція: $ 325,19K $ 325,19K $ 325,19K Циркуляційна пропозиція: $ 325,19K $ 325,19K $ 325,19K FDV (повністю розведена вартість): $ 1,25M $ 1,25M $ 1,25M Історичний максимум: $ 11,71 $ 11,71 $ 11,71 Історичний мінімум: $ 0,19178 $ 0,19178 $ 0,19178 Поточна ціна: $ 3,85 $ 3,85 $ 3,85 Дізнайтеся більше про ціну Cosanta (COSA)

Токеноміка Cosanta (COSA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cosanta (COSA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COSA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COSA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COSA, досліджуйте ціну токена COSA в реальному часі!

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