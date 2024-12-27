Ціна Cosanta (COSA)
Поточна ціна Cosanta (COSA) сьогодні становить 3.12 USD з ринковою капіталізацією $ 761.02K USD. Ціна COSA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cosanta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.54K USD
- зміна ціни Cosanta протягом дня — +2.20%
- циркуляційна пропозиція – 244.27K USD
Отримуйте оновлення цін COSA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COSA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cosanta до USD становила $ +0.067133.
За останні 30 днів зміна ціни Cosanta до USD становила $ -0.5060705520.
За останні 60 днів зміна ціни Cosanta до USD становила $ +25.6692271680.
За останні 90 днів зміна ціни Cosanta до USD становила $ +2.7850341738906764.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.067133
|+2.20%
|30 днів
|$ -0.5060705520
|-16.22%
|60 днів
|$ +25.6692271680
|+822.73%
|90 днів
|$ +2.7850341738906764
|+831.44%
Останній аналіз цін Cosanta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.61%
+2.20%
+34.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COSA до AUD
A$5.0232
|1 COSA до GBP
￡2.4648
|1 COSA до EUR
€2.9952
|1 COSA до USD
$3.12
|1 COSA до MYR
RM13.9464
|1 COSA до TRY
₺109.9488
|1 COSA до JPY
¥492.336
|1 COSA до RUB
₽324.5424
|1 COSA до INR
₹266.8848
|1 COSA до IDR
Rp50,322.5736
|1 COSA до PHP
₱181.5216
|1 COSA до EGP
￡E.158.7144
|1 COSA до BRL
R$19.2504
|1 COSA до CAD
C$4.4928
|1 COSA до BDT
৳372.216
|1 COSA до NGN
₦4,829.6976
|1 COSA до UAH
₴130.6032
|1 COSA до VES
Bs159.12
|1 COSA до PKR
Rs867.1416
|1 COSA до KZT
₸1,614.0696
|1 COSA до THB
฿106.3296
|1 COSA до TWD
NT$102.492
|1 COSA до CHF
Fr2.808
|1 COSA до HKD
HK$24.2112
|1 COSA до MAD
.د.م31.3872