Сьогоднішня ціна Cosanta (COSA)

Поточна ціна Cosanta (COSA) сьогодні становить 3.12 USD з ринковою капіталізацією $ 761.02K USD. Ціна COSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cosanta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.54K USD

- зміна ціни Cosanta протягом дня — +2.20%

- циркуляційна пропозиція – 244.27K USD

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