Токеноміка Corporate Audit AI (AUDIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Corporate Audit AI (AUDIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Corporate Audit AI (AUDIT) analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios. Офіційний вебсайт: https://corporateauditai.com/ Купити AUDIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Corporate Audit AI (AUDIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Corporate Audit AI (AUDIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42.71K $ 42.71K $ 42.71K Загальна пропозиція: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Циркуляційна пропозиція: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (повністю розведена вартість): $ 42.71K $ 42.71K $ 42.71K Історичний максимум: $ 0.03545965 $ 0.03545965 $ 0.03545965 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Corporate Audit AI (AUDIT)

Токеноміка Corporate Audit AI (AUDIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Corporate Audit AI (AUDIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AUDIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AUDIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AUDIT, досліджуйте ціну токена AUDIT в реальному часі!

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