Ціна Corn (CORN)
Поточна ціна Corn (CORN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 714.90K USD. Ціна CORN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Corn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.23K USD
- зміна ціни Corn протягом дня — -23.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Corn до USD становила $ -0.000219454511268176.
За останні 30 днів зміна ціни Corn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Corn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Corn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000219454511268176
|-23.48%
|30 днів
|$ 0
|+682.94%
|60 днів
|$ 0
|-91.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Corn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.81%
-23.48%
-42.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Corn is a Gigachad, crypto-loving turkey who was pardoned by the president in 2020, right as the altcoin cycle took off. Now, Corn is back with a singular mission: to pump bags, break systems, and lead a new generation of degens into the future. As slang for Bitcoin, Corn embodies the heart of the crypto revolution—bold, unstoppable, and rooted in Bitcoin’s relentless rise. Whether it’s alts or Bitcoin itself, Corn is here to pump the markets and leave the old systems in the dust, guiding degens toward a new financial frontier. Wreck the system, pump the revolution
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