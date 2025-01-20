Сьогоднішня ціна Corn (CORN)

Поточна ціна Corn (CORN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 714.90K USD. Ціна CORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Corn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.23K USD

- зміна ціни Corn протягом дня — -23.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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