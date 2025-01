Що таке Corn ( CORN)

Corn is a Gigachad, crypto-loving turkey who was pardoned by the president in 2020, right as the altcoin cycle took off. Now, Corn is back with a singular mission: to pump bags, break systems, and lead a new generation of degens into the future. As slang for Bitcoin, Corn embodies the heart of the crypto revolution—bold, unstoppable, and rooted in Bitcoin’s relentless rise. Whether it’s alts or Bitcoin itself, Corn is here to pump the markets and leave the old systems in the dust, guiding degens toward a new financial frontier. Wreck the system, pump the revolution

