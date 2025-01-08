Сьогоднішня ціна CorionX (CORX)

Поточна ціна CorionX (CORX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.94K USD. Ціна CORX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CorionX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.43 USD

- зміна ціни CorionX протягом дня — -5.09%

- циркуляційна пропозиція – 95.44M USD

Отримуйте оновлення цін CORX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CORX.