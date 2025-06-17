Ціна CorionPlatform (CORXS)
Поточна ціна CorionPlatform (CORXS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25,33K USD. Ціна CORXS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CorionPlatform:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CorionPlatform протягом дня — +7,24%
- циркуляційна пропозиція – 999,76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CorionPlatform до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CorionPlatform до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CorionPlatform до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CorionPlatform до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CorionPlatform: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
+7,24%
+7,61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CORXS is a meme token championing DeFi’s core values: fair launch, equal access, and decentralization. It is an experimental token designed to promote the original spirit of DeFi — fair launch, equal opportunity for all, and a truly decentralized environment. It serves as a playful yet principled initiative within the Solana ecosystem, with no VC backing, no pre-mine, and a 100% community-driven approach. CORXS aims to engage users not only through humor but also by encouraging participation in a transparent, inclusive, and censorship-resistant financial system.
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