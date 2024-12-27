Ціна CorgiCoin (CORGI)
Поточна ціна CorgiCoin (CORGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 299.62K USD. Ціна CORGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CorgiCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.68 USD
- зміна ціни CorgiCoin протягом дня — +0.85%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CorgiCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CorgiCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CorgiCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CorgiCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.85%
|30 днів
|$ 0
|+12.99%
|60 днів
|$ 0
|+22.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CorgiCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.29%
+0.85%
+5.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CORGI is the first dogecoin for everyone. Built from head to paw for democratic access, it is 100x cheaper to send than comparison ERC-20 pups.
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