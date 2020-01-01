Токеноміка CorgiAI (CORGIAI) Дізнайтеся ключову інформацію про CorgiAI (CORGIAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CorgiAI (CORGIAI) What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Офіційний вебсайт: https://corgiai.xyz/ Whitepaper: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Купити CORGIAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CorgiAI (CORGIAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CorgiAI (CORGIAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,26M $ 37,26M $ 37,26M Загальна пропозиція: $ 372,50B $ 372,50B $ 372,50B Циркуляційна пропозиція: $ 343,53B $ 343,53B $ 343,53B FDV (повністю розведена вартість): $ 40,40M $ 40,40M $ 40,40M Історичний максимум: $ 0,0042301 $ 0,0042301 $ 0,0042301 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010849 $ 0,00010849 $ 0,00010849 Дізнайтеся більше про ціну CorgiAI (CORGIAI)

Токеноміка CorgiAI (CORGIAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CorgiAI (CORGIAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CORGIAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CORGIAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CORGIAI, досліджуйте ціну токена CORGIAI в реальному часі!

Прогноз ціни CORGIAI Хочете знати, куди рухається CORGIAI? Наша сторінка прогнозу ціни CORGIAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CORGIAI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!