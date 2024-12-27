Ціна Coreto (COR)
Поточна ціна Coreto (COR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123.47K USD. Ціна COR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coreto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88 USD
- зміна ціни Coreto протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 412.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coreto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coreto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coreto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coreto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|-36.34%
|60 днів
|$ 0
|-60.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coreto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.12%
-30.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coreto is a reputation-based research platform that bridges the interaction between projects, retail Investors, traders & much more, all based on a comprehensive trust & performance system. Essentially, it’s a platform that utilizes both blockchain technology and a unique Trust and Performance algorithm in order for users to rely on when it comes to determining the performance and trustworthiness of content creators. Coreto’s vision is to unite the blockchain communities. By using the cumulative opinion of experienced community members, people will have a better understanding of what and how blockchain projects are aiming to achieve, helping them make better-informed investment decisions.
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