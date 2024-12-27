Сьогоднішня ціна Coreto (COR)

Поточна ціна Coreto (COR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123.47K USD. Ціна COR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coreto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88 USD

- зміна ціни Coreto протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 412.13M USD

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