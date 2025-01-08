Сьогоднішня ціна CoreStarter (CSTR)

Поточна ціна CoreStarter (CSTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.94K USD. Ціна CSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoreStarter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.65 USD

- зміна ціни CoreStarter протягом дня — +1.42%

- циркуляційна пропозиція – 45.40M USD

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