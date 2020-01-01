Токеноміка coreDAO (COREDAO) Дізнайтеся ключову інформацію про coreDAO (COREDAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація coreDAO (COREDAO) coreDAO builds DeFi products controlled through a powerful on chain governance system. Token holders can use their voting power to control the ecosystem and its products by using the DAO's on-chain governance to manage and implement changes. The governance token (coreDAO) controls the CORE ecosystem. Using on chain governance, holders of coreDAO can directly control all CORE products. cLEND is coreDAO's lending product which allows users to take out loans against a variety of tokens. coreDAO holders can adjust fees, collateral types and push updates to the cLEND contract. Офіційний вебсайт: https://corefinance.eth.limo/ Купити COREDAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни coreDAO (COREDAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена coreDAO (COREDAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 24,79M $ 24,79M $ 24,79M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 19,05M $ 19,05M $ 19,05M Історичний максимум: $ 1,69 $ 1,69 $ 1,69 Історичний мінімум: $ 0,11851 $ 0,11851 $ 0,11851 Поточна ціна: $ 0,768326 $ 0,768326 $ 0,768326 Дізнайтеся більше про ціну coreDAO (COREDAO)

Токеноміка coreDAO (COREDAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки coreDAO (COREDAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COREDAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COREDAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COREDAO, досліджуйте ціну токена COREDAO в реальному часі!

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