Ціна CoreDAO Staked CORE (STCORE)
Поточна ціна CoreDAO Staked CORE (STCORE) сьогодні становить 1.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoreDAO Staked CORE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.60K USD
- зміна ціни CoreDAO Staked CORE протягом дня — -12.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoreDAO Staked CORE до USD становила $ -0.18281958414213.
За останні 30 днів зміна ціни CoreDAO Staked CORE до USD становила $ -0.3614806250.
За останні 60 днів зміна ціни CoreDAO Staked CORE до USD становила $ +0.3100398750.
За останні 90 днів зміна ціни CoreDAO Staked CORE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.18281958414213
|-12.73%
|30 днів
|$ -0.3614806250
|-28.91%
|60 днів
|$ +0.3100398750
|+24.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoreDAO Staked CORE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-12.73%
+3.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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€1.2
|1 STCORE до USD
$1.25
|1 STCORE до MYR
RM5.6
|1 STCORE до TRY
₺44.1625
|1 STCORE до JPY
¥197.7125
|1 STCORE до RUB
₽134.0625
|1 STCORE до INR
₹107.25
|1 STCORE до IDR
Rp20,491.8
|1 STCORE до PHP
₱72.8875
|1 STCORE до EGP
￡E.63.3
|1 STCORE до BRL
R$7.625
|1 STCORE до CAD
C$1.7875
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৳152.25
|1 STCORE до NGN
₦1,931.9875
|1 STCORE до UAH
₴52.8875
|1 STCORE до VES
Bs66.25
|1 STCORE до PKR
Rs348.275
|1 STCORE до KZT
₸661.025
|1 STCORE до THB
฿43.175
|1 STCORE до TWD
NT$40.9125
|1 STCORE до CHF
Fr1.125
|1 STCORE до HKD
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