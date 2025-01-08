Сьогоднішня ціна CoreDAO Staked CORE (STCORE)

Поточна ціна CoreDAO Staked CORE (STCORE) сьогодні становить 1.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoreDAO Staked CORE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.60K USD

- зміна ціни CoreDAO Staked CORE протягом дня — -12.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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