Ціна coreDAO (COREDAO)
Поточна ціна coreDAO (COREDAO) сьогодні становить 0.986578 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COREDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності coreDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 356.49 USD
- зміна ціни coreDAO протягом дня — +7.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін COREDAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COREDAO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни coreDAO до USD становила $ +0.064685.
За останні 30 днів зміна ціни coreDAO до USD становила $ +0.3090155665.
За останні 60 днів зміна ціни coreDAO до USD становила $ +0.3302194955.
За останні 90 днів зміна ціни coreDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.064685
|+7.02%
|30 днів
|$ +0.3090155665
|+31.32%
|60 днів
|$ +0.3302194955
|+33.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін coreDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+7.02%
+29.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
coreDAO builds DeFi products controlled through a powerful on chain governance system. Token holders can use their voting power to control the ecosystem and its products by using the DAO's on-chain governance to manage and implement changes. The governance token (coreDAO) controls the CORE ecosystem. Using on chain governance, holders of coreDAO can directly control all CORE products. cLEND is coreDAO's lending product which allows users to take out loans against a variety of tokens. coreDAO holders can adjust fees, collateral types and push updates to the cLEND contract.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COREDAO до AUD
A$1.5785248
|1 COREDAO до GBP
￡0.7892624
|1 COREDAO до EUR
€0.94711488
|1 COREDAO до USD
$0.986578
|1 COREDAO до MYR
RM4.42973522
|1 COREDAO до TRY
₺34.85580074
|1 COREDAO до JPY
¥155.99771336
|1 COREDAO до RUB
₽105.8104905
|1 COREDAO до INR
₹84.66812396
|1 COREDAO до IDR
Rp15,912.54615934
|1 COREDAO до PHP
₱57.59642364
|1 COREDAO до EGP
￡E.49.96030992
|1 COREDAO до BRL
R$6.0181258
|1 COREDAO до CAD
C$1.41080654
|1 COREDAO до BDT
৳120.1652004
|1 COREDAO до NGN
₦1,524.84509102
|1 COREDAO до UAH
₴41.96902812
|1 COREDAO до VES
Bs52.288634
|1 COREDAO до PKR
Rs276.49835028
|1 COREDAO до KZT
₸524.49446214
|1 COREDAO до THB
฿34.09613568
|1 COREDAO до TWD
NT$32.38935574
|1 COREDAO до CHF
Fr0.8879202
|1 COREDAO до HKD
HK$7.66571106
|1 COREDAO до MAD
.د.م9.92497468