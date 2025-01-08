Сьогоднішня ціна Core Token (CTN)

Поточна ціна Core Token (CTN) сьогодні становить 0.01289126 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна CTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Core Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD

- зміна ціни Core Token протягом дня — -0.90%

- циркуляційна пропозиція – 221.28M USD

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