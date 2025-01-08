Ціна Core Token (CTN)
Поточна ціна Core Token (CTN) сьогодні становить 0.01289126 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна CTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Core Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD
- зміна ціни Core Token протягом дня — -0.90%
- циркуляційна пропозиція – 221.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Core Token до USD становила $ -0.00011766785547594.
За останні 30 днів зміна ціни Core Token до USD становила $ +0.0044119125.
За останні 60 днів зміна ціни Core Token до USD становила $ -0.0033349057.
За останні 90 днів зміна ціни Core Token до USD становила $ -0.002416196384594154.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00011766785547594
|-0.90%
|30 днів
|$ +0.0044119125
|+34.22%
|60 днів
|$ -0.0033349057
|-25.86%
|90 днів
|$ -0.002416196384594154
|-15.78%
Останній аналіз цін Core Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.90%
-25.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Core Token (CTN) is a resourceful utility token that is used as a form of payment and facilitation for the current and future CoDeTech and Core Blockchain ecosystem. CTN is built on the Core Blockchain, and it is used to exchange value or pay for operational services in the Core ecosystem, executed by regulated compliant smart contracts. It is built on the philosophy of equal opportunity for businesses and individuals to easily adopt blockchain in their daily lives.
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