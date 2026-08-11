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Поточна ціна Core Scientific xStock сьогодні становить 20,13 USD. Ринкова капіталізація CORZX становить 123 368 USD. Відстежуйте оновлення цін CORZX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Core Scientific xStock сьогодні становить 20,13 USD. Ринкова капіталізація CORZX становить 123 368 USD. Відстежуйте оновлення цін CORZX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Core Scientific xStock (CORZX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CORZX до USD:

$20,13
$20,13$20,13
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Core Scientific xStock (CORZX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:34:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Core Scientific xStock

Поточна ціна Core Scientific xStock (CORZX) сьогодні становить $ 20,13, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CORZX до USD становить $ 20,13 за CORZX.

Core Scientific xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 123 368, з циркуляційною пропозицією у 5,89K CORZX. Протягом останніх 24 годин CORZX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 29,69, тоді як історичний мінімум — $ 19,75.

У короткостроковій динаміці CORZX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,23K.

Ринкова інформація щодо Core Scientific xStock (CORZX)

$ 123,37K
$ 123,37K$ 123,37K

$ 1,23K
$ 1,23K$ 1,23K

$ 98,91M
$ 98,91M$ 98,91M

5,89K
5,89K 5,89K

4 913 832,460524232
4 913 832,460524232 4 913 832,460524232

Поточна ринкова капіталізація Core Scientific xStock — $ 123,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,23K. Циркуляційна пропозиція CORZX — 5,89K, зі загальною пропозицією 4913832.460524232. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,91M.

Історія ціни Core Scientific xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 29,69
$ 29,69$ 29,69

$ 19,75
$ 19,75$ 19,75

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Core Scientific xStock (CORZX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Core Scientific xStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Core Scientific xStock до USD становила $ -2,3046233100.
За останні 60 днів зміна ціни Core Scientific xStock до USD становила $ -5,7952156350.
За останні 90 днів зміна ціни Core Scientific xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -2,3046233100-11,44%
60 днів$ -5,7952156350-28,78%
90 днів----

Прогноз ціни Core Scientific xStock

Прогноз ціни Core Scientific xStock (CORZX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CORZX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Core Scientific xStock (CORZX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Core Scientific xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Core Scientific xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CORZX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Core Scientific xStock.

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Ресурс Core Scientific xStock (CORZX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про Core Scientific xStock

Які торговельні права зараз має Core Scientific xStock?

Поточна ціна: ₴887.3714815809888000, з рухом ціни --% за останні 24 години.

Чи привертає CORZX увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Core Scientific xStock?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо CORZX?

З кількістю токенів 5888.30403102 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Core Scientific xStock порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴1308.7957917605344000 та ATL — ₴870.6203060717600000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Core Scientific xStock сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Core Scientific xStock.

Люди також запитують: Інші запитання про Core Scientific xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:34:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Core Scientific xStock (CORZX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Core Scientific xStock

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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