Сьогоднішня ціна Core Scientific xStock

Поточна ціна Core Scientific xStock (CORZX) сьогодні становить $ 20,13, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CORZX до USD становить $ 20,13 за CORZX.

Core Scientific xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 123 368, з циркуляційною пропозицією у 5,89K CORZX. Протягом останніх 24 годин CORZX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 29,69, тоді як історичний мінімум — $ 19,75.

У короткостроковій динаміці CORZX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,23K.

Ринкова інформація щодо Core Scientific xStock (CORZX)

Ринкова капіталізація $ 123,37K$ 123,37K $ 123,37K Обсяг (за 24 год) $ 1,23K$ 1,23K $ 1,23K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98,91M$ 98,91M $ 98,91M Циркуляційне постачання 5,89K 5,89K 5,89K Загальна пропозиція 4 913 832,460524232 4 913 832,460524232 4 913 832,460524232

Поточна ринкова капіталізація Core Scientific xStock — $ 123,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,23K. Циркуляційна пропозиція CORZX — 5,89K, зі загальною пропозицією 4913832.460524232. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,91M.