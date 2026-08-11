Сьогоднішня ціна Core MSCI Emerging Markets xStock

Поточна ціна Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) сьогодні становить $ 79.73, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IEMGX до USD становить $ 79.73 за IEMGX.

Core MSCI Emerging Markets xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 253,077, з циркуляційною пропозицією у 3.17K IEMGX. Протягом останніх 24 годин IEMGX торгувався між $ 79.68 (мінімум) та $ 79.75 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 164.83, тоді як історичний мінімум — $ 29.97.

У короткостроковій динаміці IEMGX змінився на -- за останню годину та на +3.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 55.76.

Ринкова інформація щодо Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX)

Ринкова капіталізація $ 253.08K$ 253.08K $ 253.08K Обсяг (за 24 год) $ 55.76$ 55.76 $ 55.76 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 253.08K$ 253.08K $ 253.08K Циркуляційне постачання 3.17K 3.17K 3.17K Загальна пропозиція 3,174.18495208195 3,174.18495208195 3,174.18495208195

Поточна ринкова капіталізація Core MSCI Emerging Markets xStock — $ 253.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55.76. Циркуляційна пропозиція IEMGX — 3.17K, зі загальною пропозицією 3174.18495208195. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 253.08K.