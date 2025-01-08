Ціна CORE ID (CID)
Поточна ціна CORE ID (CID) сьогодні становить 0.00255088 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CORE ID:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.96 USD
- зміна ціни CORE ID протягом дня — -13.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CORE ID до USD становила $ -0.000384249346214164.
За останні 30 днів зміна ціни CORE ID до USD становила $ -0.0006722413.
За останні 60 днів зміна ціни CORE ID до USD становила $ +0.0010147038.
За останні 90 днів зміна ціни CORE ID до USD становила $ +0.0007982232722332146.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000384249346214164
|-13.09%
|30 днів
|$ -0.0006722413
|-26.35%
|60 днів
|$ +0.0010147038
|+39.78%
|90 днів
|$ +0.0007982232722332146
|+45.54%
Останній аналіз цін CORE ID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
-13.09%
-1.39%
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