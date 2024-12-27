Сьогоднішня ціна Core Blockchain (XCB)

Поточна ціна Core Blockchain (XCB) сьогодні становить 0.057987 USD з ринковою капіталізацією $ 3.54M USD. Ціна XCB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Core Blockchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.10 USD

- зміна ціни Core Blockchain протягом дня — +0.85%

- циркуляційна пропозиція – 60.89M USD

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