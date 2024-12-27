Ціна Core Blockchain (XCB)
Поточна ціна Core Blockchain (XCB) сьогодні становить 0.057987 USD з ринковою капіталізацією $ 3.54M USD. Ціна XCB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Core Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.10 USD
- зміна ціни Core Blockchain протягом дня — +0.85%
- циркуляційна пропозиція – 60.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Core Blockchain до USD становила $ +0.00048592.
За останні 30 днів зміна ціни Core Blockchain до USD становила $ -0.0094907728.
За останні 60 днів зміна ціни Core Blockchain до USD становила $ -0.0019170270.
За останні 90 днів зміна ціни Core Blockchain до USD становила $ -0.01497317047794798.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00048592
|+0.85%
|30 днів
|$ -0.0094907728
|-16.36%
|60 днів
|$ -0.0019170270
|-3.30%
|90 днів
|$ -0.01497317047794798
|-20.52%
Останній аналіз цін Core Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
+0.85%
+8.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.
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