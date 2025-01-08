Ціна Coral Swap (CORAL)
Поточна ціна Coral Swap (CORAL) сьогодні становить 0.01107939 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CORAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coral Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.30 USD
- зміна ціни Coral Swap протягом дня — +3.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coral Swap до USD становила $ +0.00033312.
За останні 30 днів зміна ціни Coral Swap до USD становила $ -0.0013513864.
За останні 60 днів зміна ціни Coral Swap до USD становила $ -0.0011357294.
За останні 90 днів зміна ціни Coral Swap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033312
|+3.10%
|30 днів
|$ -0.0013513864
|-12.19%
|60 днів
|$ -0.0011357294
|-10.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coral Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.10%
+14.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coral Swap is a decentralized protocol for automated liquidity provision on SERO protocol.
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