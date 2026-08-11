Сьогоднішня ціна Coral Finance

Поточна ціна Coral Finance (CORL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CORL до USD становить $ 0 за CORL.

Coral Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 474,45, з циркуляційною пропозицією у 242,58M CORL. Протягом останніх 24 годин CORL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,14587, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CORL змінився на -0,00% за останню годину та на -13,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Coral Finance (CORL)

Ринкова капіталізація $ 14,47K$ 14,47K $ 14,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,67K$ 59,67K $ 59,67K Циркуляційне постачання 242,58M 242,58M 242,58M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Coral Finance — $ 14,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CORL — 242,58M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,67K.