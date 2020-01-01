Токеноміка COQ AI (COQAI) Дізнайтеся ключову інформацію про COQ AI (COQAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація COQ AI (COQAI) COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. Офіційний вебсайт: https://ai.coq.xyz/ Купити COQAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни COQ AI (COQAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена COQ AI (COQAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 291,18K $ 291,18K $ 291,18K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 415,97K $ 415,97K $ 415,97K Історичний максимум: $ 0,01613858 $ 0,01613858 $ 0,01613858 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00041685 $ 0,00041685 $ 0,00041685 Дізнайтеся більше про ціну COQ AI (COQAI)

Токеноміка COQ AI (COQAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки COQ AI (COQAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COQAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COQAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COQAI, досліджуйте ціну токена COQAI в реальному часі!

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