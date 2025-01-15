Сьогоднішня ціна COQ AI (COQAI)

Поточна ціна COQ AI (COQAI) сьогодні становить 0.0131013 USD з ринковою капіталізацією $ 9.14M USD. Ціна COQAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COQ AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 305.30K USD

- зміна ціни COQ AI протягом дня — +21.01%

- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD

Отримуйте оновлення цін COQAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COQAI.