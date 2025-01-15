Ціна COQ AI (COQAI)
Поточна ціна COQ AI (COQAI) сьогодні становить 0.0131013 USD з ринковою капіталізацією $ 9.14M USD. Ціна COQAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COQ AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 305.30K USD
- зміна ціни COQ AI протягом дня — +21.01%
- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COQ AI до USD становила $ +0.00227448.
За останні 30 днів зміна ціни COQ AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COQ AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COQ AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00227448
|+21.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COQ AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.53%
+21.01%
+153.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.
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