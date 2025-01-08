Ціна Copycat Finance (COPYCAT)
Поточна ціна Copycat Finance (COPYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COPYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Copycat Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD
- зміна ціни Copycat Finance протягом дня — -2.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Copycat Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Copycat Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Copycat Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Copycat Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.40%
|30 днів
|$ 0
|-32.71%
|60 днів
|$ 0
|-20.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Copycat Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-2.40%
+11.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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