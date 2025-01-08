Сьогоднішня ціна CopXToken (COPX)

Поточна ціна CopXToken (COPX) сьогодні становить 0.099338 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CopXToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.35K USD

- зміна ціни CopXToken протягом дня — -6.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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