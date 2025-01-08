Ціна CopXToken (COPX)
Поточна ціна CopXToken (COPX) сьогодні становить 0.099338 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CopXToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.35K USD
- зміна ціни CopXToken протягом дня — -6.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CopXToken до USD становила $ -0.00724706086223906.
За останні 30 днів зміна ціни CopXToken до USD становила $ -0.0370226467.
За останні 60 днів зміна ціни CopXToken до USD становила $ -0.0456298970.
За останні 90 днів зміна ціни CopXToken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00724706086223906
|-6.79%
|30 днів
|$ -0.0370226467
|-37.26%
|60 днів
|$ -0.0456298970
|-45.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CopXToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-6.79%
-26.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COPX DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a community-driven governance model within the COPX.AI ecosystem, designed to empower users by giving them direct influence over the platform’s development and key decisions. COPX DAO operates on the principles of transparency, decentralization, and community engagement, allowing token holders to participate in voting on proposals, strategic directions, and operational changes.
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